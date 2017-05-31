России и Украине необходимо восстановить полноценные связи — МИД РФ

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Киев, 31 мая. Существование Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который Россия и Украина подписали 31 мая 1997 года, служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений. Об этом заявила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаем повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству», — указано в заявлении российских дипломатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Украина планирует ввести визовый режим с Российской Федерацией.