ВСУ получили приказ не применять оружие в Донбассе в течение суток с 1 июня

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Киев, 31 мая. Украинские силовики получили приказ о запрете использования всех видов вооружений и боеприпасов в Донбассе с 1 июня. Об этом сообщает пресс-центр штаба военной операции в Донбассе.

По данным ведомства, украинские силовики в течение суток с 1 июня будут придерживаться режима перемирия в Донбассе.

«31 мая руководство вооруженных сил Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 1 июня 2017 года до 00.00 часов 2 июня», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в случае возникновения угрозы военнослужащим ВСУ и мирным жителям, украинские силовики будут применять оружие. Кроме того, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации подтвердила, что с 1 июня ВСУ будут придерживаться режима тишины в Донбассе.