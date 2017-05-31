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Общество
Путин: Российская анимация заняла достойное место в мировом кинематографе

Путин: Российская анимация заняла достойное место в мировом кинематографе

19:36  31 Мая 2017  /обновлено: 20:07  31 Мая 2017
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Путин: Российская анимация заняла достойное место в мировом кинематографе

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями российских мультипликационных студий, в ходе которой обсуждались успехи и перспективы анимационной индустрии.

На встрече присутствовали представители ведущих российских мультипликационных студий: «Союзмультфильм», «Мельница», «Рики», «Анимаккорд», «Визарт» и «КиноАтис»

«Анимация — это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире — в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что знает о трудностях, которые испытывает российская анимационная индустрия, однако это не помешало ей занять достойное место в отечественном и мировом кинематографе.

#путин #анимация
Алексей Громов
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