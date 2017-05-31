Представитель генсека ООН подтвердил его встречу с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 31 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится в рамках ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сегодня сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш 1 июня выступит на открытии петербургского международного экономического форума. «Также запланированы его встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, возможно, с другими лидерами, принимающими участие в форуме», — добавил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства обсудит с Гутеррешем ситуацию в Сирии и Донбассе, а также ряд других тем. Кроме того, стороны затронут тему недостаточного представительства РФ в отдельных органах ООН.