Ирак: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Мосуле

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Мосул, 31 мая. На западе иракского города Мосул было обнаружено массовое захоронение жертв террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, в братской могиле покоятся 60 мирных жителей Ирака, большинство из них — женщины и старики. Тела жертв боевиков направили в больницу для опознания. Правоохранительные органы тем временем ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений с иракскими ВС террористы ИГ* потеряли большую часть состава своих специализированных войск — используемых в ходе боев террористов-смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.