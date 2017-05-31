Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ирак: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Мосуле

Ирак: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Мосуле

19:50  31 Мая 2017
327

Ирак: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Мосуле

Мосул, 31 мая. На западе иракского города Мосул было обнаружено массовое захоронение жертв террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, в братской могиле покоятся 60 мирных жителей Ирака, большинство из них — женщины и старики. Тела жертв боевиков направили в больницу для опознания. Правоохранительные органы тем временем ведут расследование.

Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений с иракскими ВС террористы ИГ* потеряли большую часть состава своих специализированных войск — используемых в ходе боев террористов-смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть