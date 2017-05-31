Кто не спрятался, мы не виноваты: высылка эстонцев и молдаван подводит черту под добродушием России

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Два эстонских дипломата объявлены в России персонами нон грата. В течение пяти дней территорию нашей страны должны будут покинуть генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик.

В министерстве иностранных дел объясняют решение о высылке дипломатов аналогичными действиями эстонской стороны. В конце прошлой недели официальный Таллин, не объясняя причин, объявил персонами нон грата в Эстонии генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева. Еще тогда МИД РФ заявил, что не оставит эти действия без ответа.

Интересно, что буквально несколькими часами ранее стало известно о высылке с территории России пяти молдавских дипломатов. Им предписано выехать из России в течение трех дней. Президент Молдавии заявил, что надеется на то, что за этим не последует иных санкций. МИД РФ, в свою очередь, отметил, что уповает на осознание Молдавией непродуктивности своих «недружественных действий».

Итак, Молдавия и Эстония приняли решение выслать со своей территории российских дипломатических представителей практически одновременно. Теперь уже молдавские и эстонские дипломаты в спешке покидают Россию. К чему может привести этот дипломатический инцидент и что за ним стоит? Разбирается Федеральное агентство новостей.

Конечно, то, что высылка из России эстонских дипломатов произошла сразу после высылки их молдавских коллег, внушает определенные подозрения, готов признать политолог Сергей Михеев. Подозрительно также и то, что Молдавия и Эстония решили выслать со своей территории российских дипломатических представителей практически синхронно. «Тем не менее, если за всем этим стоит какой-то европейский заговор, то я о нем не знаю. Это может быть и совпадением», — поясняет эксперт.

«Ни во что эта история не выльется. С нашей стороны это просто обычный зеркальный ответ на шпиономанию, распространившуюся сейчас на Западе, а в Эстонии и других прибалтийских странах вообще ставшую традицией. Слишком уж они там, в Таллине, переживают из-за своих регионов, населенных русскими и русскоязычными», — приводит свою точку зрения Михеев.

В общем-то, если отставить в сторону хронологическую близость молдавского и эстонского инцидентов, во взаимной высылке дипломатов нет ничего необычного. К сожалению, за последние годы такие пикировки между Россией и европейскими странами происходят все чаще.

«Это никак не выбивается из того, что было три, пять, пятнадцать лет назад. Все постсоветское время наши отношения с Западом характеризуются одинаково. Все это укладывается в общеевропейскую истерику по поводу России. Российские дипломаты высылались и из других стран. В прошлом году также были проблемы», — подводит итог Сергей Михеев.

По мнению Алексей Мухина, гендиректора Центра политической информации, начало всей этой истории следует искать не в Эстонии и даже не в Молдавии, а в США. Для этого нам следует вспомнить событие полугодичной давности: массовую высылку российских дипломатов из США президентом Бараком Обамой накануне Нового года.

«Недавно Россия намекнула, что ответные действия на необдуманные выходки наших «западных партнеров» впредь будут обязательными и пропорциональными. Не стоит потому удивляться, что несколько стран уже успели обжечься на этом и подпали под наши зеркальные меры. Высылка молдавских, а теперь еще и эстонских дипломатов из России вполне оправдана. Обе эти страны проявляли в отношении России излишнюю враждебность в последнее время», — отмечает политолог.

В любом случае, в каком-то смысле Эстония и Молдавия — это только разминка.

«Никто не снимал ответственности с Белого дома за высылку наших дипломатов из США. Судя по всему, вскоре подобные же ответные меры будут предприняты и в отношении Штатов. Вполне вероятно, что вслед за эстонцами и молдаванами персонами нон грата в России станут и некоторые американские дипломатические представители. «Продуктовое эмбарго» в отношении этих дипломатических инцидентов будет введено в обязательном порядке. Россия предупреждала, что добродушие, которое мы проявили в конце прошлого года — это не разу не слабость. Если выводы не сделаны, то кто не спрятался, мы не виноваты», — суммирует свою позицию Мухин.

«Не нужно судить обо всем этом как о какой-то попытке еще больше усугубить наши отношения с западными странами. Это попытка достучаться до некоторых весьма тупоголовых политиков и показать им, что они неправы, выстраивая исключительно конфронтационные отношения с Россией. Если человек не понимает слов, то пора применить силу. Дипломатическую силу, конечно же», — заключает эксперт.