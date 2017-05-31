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Политика
Стали известны истинные причины блокировки «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму

Стали известны истинные причины блокировки «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму

19:43  31 Мая 2017
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Стали известны истинные причины блокировки «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму

Симферополь, 31 мая. Блокировка «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте», на которую пожаловались проживающие на Крымском полуострове клиенты украинского провайдера «Воля», связана с нарушениями в работе резервных каналов. Об этом заявил в среду заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев.

«В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно том, что несколько тысяч крымчан не смогли загрузить на компьютерах страницы ряда российских сайтов.

#крым
Алексей Громов
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