Стали известны истинные причины блокировки «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму
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Симферополь, 31 мая. Блокировка «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте», на которую пожаловались проживающие на Крымском полуострове клиенты украинского провайдера «Воля», связана с нарушениями в работе резервных каналов. Об этом заявил в среду заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев.
«В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме», — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее стало известно том, что несколько тысяч крымчан не смогли загрузить на компьютерах страницы ряда российских сайтов.
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