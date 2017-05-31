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Общество
Путин утешил заплакавшего мальчика из многодетной семьи в Кремле

Путин утешил заплакавшего мальчика из многодетной семьи в Кремле

19:27  31 Мая 2017
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Путин утешил заплакавшего мальчика из многодетной семьи в Кремле

Москва, 31 мая. Во время торжественной церемонии вручения орденов «Родительская слава» в Кремле президент России Владимир Путин утешил трехлетнего мальчика, который испугался вспышек камер и расплакался.

Во время церемонии фотографирования мальчик из многодетной семьи Стригалевых расплакался. Вероятнее всего, от волнения или испуга из-за вспышек телекамер. Ребенок подбежал к маме, и та взяла его на руки. Глава государства с улыбкой погладил мальчика по голове, чтобы его приободрить и успокоить. Видеозаписью, на которой запечатлен этот момент, поделился RT.

Алексей Громов
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