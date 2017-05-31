Рассмотрению иска против заблокировавшего соцсети Порошенко помешала СБУ

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Киев, 31 мая. Высший административный суд Киева перенес иск против президента Украины Петра Порошенко в связи с запретом в стране российских соцсетей на 14 июня. Как пояснил истец, украинский юрист Роман Лихачев, это связано с появлением в деле третьей стороны.

«На судебном заседании 31 мая сообщили, что в деле появилась третья сторона — Служба безопасности Украины, которой необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами», — написал Лихачев в Facebook.

Ранее Высший административный суд Украины постановил оставить без движения иск Лихачева, объяснив свое решение наличием недостатков в исковом заявлении.