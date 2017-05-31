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Происшествия
Аэропорт Мельбурна закрылся после внештатной ситуации на борту самолета

Аэропорт Мельбурна закрылся после внештатной ситуации на борту самолета

19:26  31 Мая 2017
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Аэропорт Мельбурна закрылся после внештатной ситуации на борту самолета

Мельбурн, 31 мая. Руководство аэропорта Мельбурна приняло решение закрыть воздушную гавань после инцидента, который произошел на борту самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Воздушное судно, направлявшееся из Мельбурна в Куала-Лумпур, было вынуждено вернуться обратно из-за пассажира, который кричал о бомбе и пытался вломиться в кабину пилотов с неким электронным устройством. Однако попасть в кабину ему помешали остальные пассажиры, которым удалось поймать и скрутить вероятного террориста. Как только лайнер приземлился, на борт поднялись бойцы полицейского спецназа, передает Daily Mirror.

Геннадий Плющев
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