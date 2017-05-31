Аэропорт Мельбурна закрылся после внештатной ситуации на борту самолета

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Мельбурн, 31 мая. Руководство аэропорта Мельбурна приняло решение закрыть воздушную гавань после инцидента, который произошел на борту самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Воздушное судно, направлявшееся из Мельбурна в Куала-Лумпур, было вынуждено вернуться обратно из-за пассажира, который кричал о бомбе и пытался вломиться в кабину пилотов с неким электронным устройством. Однако попасть в кабину ему помешали остальные пассажиры, которым удалось поймать и скрутить вероятного террориста. Как только лайнер приземлился, на борт поднялись бойцы полицейского спецназа, передает Daily Mirror.