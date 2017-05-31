При теракте в Кабуле пострадали семеро граждан США

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Москва, 31 мая. В результате теракта в Кабуле семеро граждан США получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным источников CNN, трое из семи раненных граждан США являются госслужащими. Отмечается, что информация о пострадавших американцах в Кабуле еще будет уточняться.

Напомним, минувшим утром в Кабуле произошел мощный взрыв. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП в районе дипломатического квартала Вазир- Акбар-Хан. По данным министерства здравоохранения Афганистана, в результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.