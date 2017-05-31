«Активный гражданин» выбрал лучший современный фильм о Москве

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Москва, 31 мая. Дилогия Романа Прыгунова «Духless» и «Духless-2» признаны лучшими современными фильмами о Москве по версии пользователей портала «Активный гражданин». Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

За эти картины проголосовали 21,2% из 221,8 тыс. участников голосования. На втором месте оказался фильм Алексея Красовского «Коллектор» (14%), на третьем — лента Анны Меликян «Про любовь» (9,16%). Сообщается, что победа в конкурсе «Активного гражданина» зачтется при выборе кандидата на премию «За создание образа Москвы в киноискусстве», которая впервые будет вручаться в этом году.