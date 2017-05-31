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Весь мир
МККК продолжит работать в Афганистане, несмотря на теракт в Кабуле

МККК продолжит работать в Афганистане, несмотря на теракт в Кабуле

20:04  31 Мая 2017
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МККК продолжит работать в Афганистане, несмотря на теракт в Кабуле

Женева, 31 мая. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) намерены продолжить работать на территории Афганистана. Об этом журналистам заявил президент организации Петер Маурер.

«Работа продолжится, принимая во внимание новую ситуацию, которая произошла», — подчеркнул он, комментируя теракт в дипломатическом квартале Кабула.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации осудило взрыв в столице Афганистана, которые организовали боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.

#кабул #афганистан #мккк
Алексей Громов
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