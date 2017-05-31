МККК продолжит работать в Афганистане, несмотря на теракт в Кабуле

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Женева, 31 мая. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) намерены продолжить работать на территории Афганистана. Об этом журналистам заявил президент организации Петер Маурер.

«Работа продолжится, принимая во внимание новую ситуацию, которая произошла», — подчеркнул он, комментируя теракт в дипломатическом квартале Кабула.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации осудило взрыв в столице Афганистана, которые организовали боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.