Ученые: жизнь на Марсе существует дольше, чем считалось ранее

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Москва, 31 мая. Американские ученые пришли к выводу, что пригодные для жизни условия сохранились на Марсе даже после высыхания жидкой воды на поверхности планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Марсоход Curiosity обнаружил высокую концентрацию диоксида кремния на дне кратера Гейла. По версии ученых, отложения когда-то могли оказаться на поверхности Красной планеты благодаря грунтовым водам. Это позволяет специалистам предположить, что жидкая вода существовала на Марсе гораздо дольше, чем считалось ранее, передает Лента.Ру.

Добавим, ранее другая группа американских ученых провела эксперимент, чтобы выяснить, сколько человек сможет прожить на Марсе. Как выяснилось, не более 68 суток.