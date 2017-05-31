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Сирия, 31 мая. Курды заняли территории в двух километрах от Ракки. САА взяла в плен троих боевиков ИГ* возле Масканы. С военных кораблей РФ были выпущены ракеты по объектам террористов ИГ к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила населенные пункты Хирбат аль-Фар и Аль-Улва на востоке Алеппо; взяла в плен троих боевиков ИГ возле Масканы; нанесла серию авиаударов по позициям радикалов ИГ в районе населенного пункта Аль-Бгелия в пригороде Дейр эз-Зора; провела воздушную бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ вблизи города Укейрибат на востоке Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: нанесла удары по району Дахият Аль-Асад в Восточной Гуте.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): уничтожило танк САА вблизи населенного пункта Аль-Карма на востоке Алеппо; продолжает вести обстрел района Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре; потеряло половину района Аль-Зинджили в Ираке; понесло серьезные потери в технике в результате ударов ракет, выпущенных с российских кораблей в Средиземном море.

Курды: обнаружили тоннель террористов ИГ в городе Ат-Табка; установили контроль над участком дороги М6, через которую пролегают пути снабжения боевиков ИГ, в провинции Ракка; захватили деревню Раккат в двух километрах от Ракки.

Провинция Дамаск

К северо-востоку от Дамаска не прекращаются столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и бойцами Сирийской арабской армии (САА). Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** нанесли удары по району Дахия Аль-Асад в Восточной Гуте Дамаска из минометных орудий. К счастью, обошлось без жертв, сообщает информационный портал Damascus Now.

Кроме того, провалилась попытка наступления правительственных войск в районе населенного пункта Хазрама. Данные, однако, были предоставлены оппозиционным источником и официального подтверждения пока не получили.

По сведениям Twitter-канала (raedsyrian002),в результате обстрелов со стороны неизвестных боевиков в районе населенного пункта Бейт Джин вблизи границы с провинцией Кунейтра был уничтожен Шейх Ата Аль-Шаар, член вооруженной оппозиции. Никаких подробностей инцидента не приводится. Предполагается, что к убийству причастны исламисты коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, которая не раз выступала против различных оппозиционных группировок, в частности – против Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Алеппо

Сирийская армия продолжает успешное продвижение на востоке провинции. Подразделения САА во главе с элитными частями армии САР «Тигры», а также при поддержке отрядов сил Национальной обороны****** (NDF) освободили населенные пункты Хирбат аль-Фар и Аль-Улва, сообщает Twitter-канал (NatDefFor). Кроме того, информагентство Aleppo 24 передает, что правительственные войска захватили в плен троих боевиков «Исламского государства» в районе деревни Фария возле Масканы.

Тем не менее, согласно данным военного источника в Twitter (FUuiihhjj), террористам ИГ удалось уничтожить танк сирийской армии вблизи населенного пункта Аль-Карма к юго-востоку от города Дейр Хафир.

Провинция Хомс

Как сообщает местный источник в социальной сети Twitter (NationalDefens), в восточной части региона продолжаются бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Аббасия и развязки Ат-Талила. На данный момент данные о потерях сторон формируются.

Поступила информация о том, что с российских военных кораблей были выпущены ракеты в направлении опорных пунктов террористов «Исламского государства», располагающихся вблизи Пальмиры в Сирийской пустыне. По данным Минобороны России, ракеты были запущены с фрегата Адмирала Эссена и подводной лодки в восточном Средиземноморье. В результате удара было уничтожено несколько единиц тяжелой военной техники, в том числе боевые машины пехоты, террористов ИГИЛ к востоку от древнего города.

Известно, что боевики прибыли в данный регион из Ракки в соответствии с соглашением с американскими военными, согласно которому, радикалам ИГ будет обеспечен беспрепятственный выход из почти окруженной Ракки, при условии, что террористы ИГ направятся к Пальмире. В заявлении также отмечается, что Россия уведомляла американских, турецких и израильских военнослужащих об атаке. Информация была предоставлена информагентством AMN.

Провинция Дэйр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям радикалов «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Бгелия в пригороде Дейр эз-Зора. Несколько террористов были уничтожены и получили ранения в результате бомбардировки, передает информационный портал Damascus Now.

Между тем боевики ИГ продолжают открывать огонь по мирным кварталам административного центра региона. Так, в ходе минометного обстрела радикалами ИГ района Аль-Кусур четверо мирных жителей погибли, шестеро получили ранения.

Провинция Ракка

Военный источник в Twitter (khabrmasdar) передает, что бойцы Сирийской демократической армии**** (SDF) обнаружили тоннель террористов ИГ в городе Ат-Табка. Напомним, город был освобожден недавно в ходе четвертой фазы масштабной кампании «Гнев Евфрата».

В результате столкновений с боевиками «Исламского государства» к юго-западу от Ракки в районе деревни Хунейда курдские подразделения установили контроль над участком дороги М6, через которую пролегают стратегические пути снабжения боевиков ИГ.

Кроме того, ожесточенные бои разворачивались в населенном пункте Ат-Тадия. К востоку от столицы провинции отряды SDF захватили деревню Раккат, оказавшись таким образом всего в двух километрах от восточных кварталов Ракки.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли еще несколько авиаударов по позициям террористов ИГ вблизи города Укейрибат на востоке Хамы, передает источник в Twitter (RasdAgency). Напомним, цель военной кампании в восточной части провинции – не только ослабить «Исламское государство», но и обезопасить город Саламия, а также пролегающую через него стратегическую магистраль «дорогу жизни».

Боевики периодически совершают нападения на Саламию, убивая десятки гражданских лиц, а также солдат сирийской армии, защищающих город. К примеру, 18 мая было убито по меньшей мере 46 мирных жителей, еще 100 человек получили ранения в ходе кровавой расправы, учиненной «Исламским государством»* в деревне Акариб к востоку от ключевого города.

Ирак

Турецкие самолеты нанесли ряд авиаударов по позициям сил Рабочей партии Курдистана (РПК) в горах Кандиль на границе между Ираком и Турцией. Местные источники сообщают, что бомбардировки все еще продолжаются.

Тем временем иракская федеральная полиция смогла освободить более половины Аль-Зинджили, одного из трех районов на западе Мосула, которые все еще находятся под контролем боевиков «Исламского государства». Ожидается, что битва за город закончится в следующем месяце. На данный момент около 350 боевиков ИГИЛ по-прежнему находятся в районах Старый город, Аль-Зинджили и Аль-Шафаа.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)