СМИ выяснили, сколько стоит «раскачивание лодки» в России

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Москва, 31 мая. Журналисты выяснили, кто из российских оппозиционеров находится на содержании у олигархов и назовут имена спонсоров и их «иждивенцев».

По данным Рен ТВ, олигархи щедро оплачивают «раскачивание лодки» и получают от этого личную выгоду. За что именно платят либералам, телеканал расскажет в своем расследовании «Либералам – черным налом», вторая часть которого будет показана в пятницу, 2 июня.