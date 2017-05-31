Новая кровь в Дейр-эз-Зоре: почему ИГИЛ стремится уничтожить столицу провинции

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Мирные жители продолжают гибнуть под обстрелами со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Так, источник в САР сообщил об очередном обстреле кварталов Дейр эз-Зор боевиками ИГИЛ*. Под огнем оказались жилые массивы. Отмечается, что террористы применили реактивные системы залпового огня. В результате под обстрелом погибли четыре человека, еще шесть граждан получили ранения.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей писатель, эксперт Российского совета по международным делам Арслан Хасавов, никто, естественно, ответственности за эти гибели на себя не возьмет, тем более, что удары наносились боевиками террористической группировки «Исламское государство». Основываясь на личном опыте пребывания в Сирии, эксперт обращает внимание, что города, в которых идут боевые действия, не эвакуируются полностью. Просто делается оцепление соответствующего квартала, а на расстоянии менее километра может идти также мирная жизнь.

«Естественно, есть перебои с поставками воды и электричества, но не эвакуируется мирное население полностью, потому что эти конфликты случаются во многих городах внутри Сирии, то есть невозможно все время перемещать все мирной население из одного места в другое», — отметил Хасавов.

Случайные жертвы в сирийских городах — неизбежность этого конфликта, подытожил собеседник ФАН. По поводу развития ситуации прогноз сделать очень сложно, отмечает эксперт, потому что те или иные города, включая Дейр-эз-Зор, несколько раз переходили из рук в руки.

«Сейчас практика сирийского конфликта показывает, что боевикам достаточно захватывать какие-то отдельные кварталы тех или иных городов для того, чтобы устанавливать какой-то плацдарм для вылазок, в том числе, террористов-смертников. То есть здесь нельзя говорить о том, что окончательной и главной целью будет завладеть полностью всем городом. То есть несколько кварталов — это более чем достаточно в этих условиях», — объяснил Арслан Хасавов.

В Сирии граждане гибнут не только от агрессии со стороны ИГИЛ, но и от действий международной коалиции, возглавляемой США. Так, в Ракке в результате ракетно-бомбового авиаудара международной коалиции погибли 16 мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.