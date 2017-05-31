Путин поздравил митрополита старообрядческой церкви Корнилия с днем ангела

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин поздравил митрополита Московского и всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с приближающимся днем ангела и подарил ему книгу о житие святого Николая Чудотворца. Книга была издана в 1911 году и является уникальным старообрядческим изданием на церковно-славянском языке.

Президент отметил, что сообщество старообрядцев всегда отличала любовь к Отечеству, а также к семье и труду. Владимир Путин пообещал митрополиту, что в будущем государство продолжит оказывать поддержку верующим старообрядческой церкви по всему миру, способствуя их возвращению в Россию.