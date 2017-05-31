Контактный зоопарк в Москве закрыли после нападения носухи на ребенка

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Москва, 31 мая. В московском ТРЦ «Мозайка» по решению суда приостановлена работа контактного зоопарка после двух случаев укусов животными. Как сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, в первом случае пострадал ребенок, во втором — сотрудник зоопарка.

Расследование в отношении контактного зоопарка «Погладь енота» было открыто после жалобы на укус ребенка носухой. Выяснилось, что в заведении не проводят мероприятия, препятствующие распространению заразных болезней среди животных и людей. В отношении владельца зоопарка составили протокол об административном нарушении. Кроме того, 26 мая суд поручил приостановить работу «Погладь енота» на 60 суток.