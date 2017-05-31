Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
МИД Украины заявил о решениях, принятых в Стокгольме в пользу «Нафтогаза»

МИД Украины заявил о решениях, принятых в Стокгольме в пользу «Нафтогаза»

19:38  31 Мая 2017
167

МИД Украины заявил о решениях, принятых в Стокгольме в пользу «Нафтогаза»

Киев, 31 мая. Стокгольмский арбитраж разрешил Украине реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену газового контракта «Нафтогаза» и «Газпрома», начиная с 2014 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль .

По ее словам, суд также упразднил условия «бери или плати», которое ввел «Газпром» в отношении Украины несколько лет назад.

«Их позиция по ключевым вопросам оказалась следующей: условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома») упразднено полностью», — пишет Зеркаль в Facebook.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть