МИД Украины заявил о решениях, принятых в Стокгольме в пользу «Нафтогаза»
В Избранное
Киев, 31 мая. Стокгольмский арбитраж разрешил Украине реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену газового контракта «Нафтогаза» и «Газпрома», начиная с 2014 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль .
По ее словам, суд также упразднил условия «бери или плати», которое ввел «Газпром» в отношении Украины несколько лет назад.
«Их позиция по ключевым вопросам оказалась следующей: условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома») упразднено полностью», — пишет Зеркаль в Facebook.
Комментарии