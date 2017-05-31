МИД Украины заявил о решениях, принятых в Стокгольме в пользу «Нафтогаза»

В Избранное

Скопировать

Киев, 31 мая. Стокгольмский арбитраж разрешил Украине реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену газового контракта «Нафтогаза» и «Газпрома», начиная с 2014 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль .

По ее словам, суд также упразднил условия «бери или плати», которое ввел «Газпром» в отношении Украины несколько лет назад.