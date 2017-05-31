Крым — рай, но над сервисом надо работать: полуостров избавляется от украинского наследия

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В Крыму сложилась резонансная ситуация: поручения главы республики Сергея Аксенова по подготовке пляжей к курортному сезону до конца не выполнены. Причем сразу во всех 13 регионах, обладающих пляжными территориями. Пора ли бить тревогу или власти полуострова все же возьмут ситуацию под свой контроль? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Как рассказала в ходе совещания главы Крыма с руководством муниципалитетов начальник главного контрольного управления Елена Шевцова, срок исполнения поручений истек 25 мая. После этого дня главы администраций должны были предоставить паспорта пляжей. При этом из 356 пляжей лабораторную экспертизу прошли только 29%. Показатель пока не самый завидный.

«Ситуация нештатная. На уровне муниципалитетов, за редким исключением, к власти существует большое число претензий со стороны вышестоящих органов. Приятное исключение тут составляют Ялта и Евпатория. Их руководство демонстрирует активную деятельность. Остальные почему-то не спешат начинать работу по подготовку к сезону и оценить, где необходимо насыпать гальку: большинство пляжей, особенно на южном берегу полуострова, насыпные. Там сначала нужно готовиться, а потом выходить с просьбами о помощи к руководству, если чего-то не хватает. Поэтому и потребовался волшебный пинок, который, может быть, заставит власть на местах действовать более эффективно», — комментирует политолог Владимир Джаралла.

По его словам, дикий и самостоятельный туризм в Крыму будет и дальше пользоваться большим успехом. А вот уровень развития инфраструктуры пансионатов и отелей неоднородный.

«Приведу простой пример. В одном из регионов находится небольшой отель. По сути, перед нами несколько домиков легкого типа. Все эти годы большинство отдыхающих были с Украины, поэтому хозяин по поводу комфорта гостей не заморачивался. Там отсутствовал Интернет, а сам отдых сводился к наличию рядом пляжа. А когда нужно было приобрести какие-то товары, в ближайшем поселке заламывали огромные цены. Это пример не выдающийся, но характерный: требуется перелом ситуации, успешное к ней приспособление», — добавляет он.

А вот член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков на сложившуюся ситуацию смотрит реалистично, но немного под другим углом.

«Чтобы дотянуться до уровня международных стандартов, еще работать и работать. Мы прекрасно понимаем, что все фактически начинается с серьезных инфраструктурных проектов, которые идут при поддержке Российской Федерации: аэропорт, мост, федеральная трасса «Таврида». Идет замена систем водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения. Ожидать, что в один год мы со всем этим справимся, неправильно. Мы реалисты», — говорит он.

По его словам, санаторно-курортные учреждения в Крыму за годы жизни в независимой Украине были разрушены, а многие даже уничтожены.

«Мы сейчас это все восстанавливаем. Естественно, это быстро не получается, хотя шаг за шагом уровень этих учреждений растет. Да, нет полной готовности к сезону у тех городов, которые находятся на побережье Черного и Азовского морей, но все равно в Крым ехать надо. Он уникален сам по себе: природа, климат, памятники истории, культуры и архитектуры», — продолжает Цеков.

Он уверяет, что на решение всех проблем власти на полуострове нужно время, возможно, два-три года.

«Когда еще нет нового терминала, когда не достроен мост и не доведены дороги, понятно, что Крым будет сталкиваться с проблемами в туристический период. Я много ездил в другие страны мира, когда еще не находился под санкциями. Как по мне, лучше Крыма ничего нет. Съездите, например, в Нью-Йорк, а потом вернитесь на полуостров, и вы поймете, что живете в раю. А над сервисом надо работать», — добавляет депутат.

Пока же Крым ожидает нового туристического сезона и строит первые прогнозы. Так, по словам главы Крыма Аксенова, в этом году около 133 тысяч детей отдохнут на полуострове, причем 51 тысяча — это дети льготных категорий, например, сироты, которые состоят на учете в подразделениях МВД и в комиссиях по делам несовершеннолетних.