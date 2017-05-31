Нет технической возможности: россиянам не стоит рассчитывать на спасительные sms

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Москва, 31 мая. Рассылка SMS-сообщений с предупреждением о чрезвычайных ситуациях большому количеству абонентов одновременно доступна не всем сотовым операторам «большой тройки». Об этом заявил замначальника департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Александр Яковлев.

По его словам, это зависит от технических возможностей операторов. Такая возможность есть у «Мегафона». «У остальных операторов — это только полностью Московский регион единовременно с длительным временем рассылки сообщений», — пояснил Яковлев.

Кроме того, охват населения с помощью SMS-рассылки составляет всего около 5%, добавил он.