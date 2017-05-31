«Автоваз» представит новый концепт-кар на ММАС-2018: мнение эксперта

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Москва, 31 мая. «АвтоВАЗу» необходимо развести собственные бренды, чтобы избавиться от внутренней конкуренции и начать зарабатывать на новых моделях. Такое мнение озвучил в среду автомобильный эксперт Алексей Захаров, комментируя новый концепт-кар, представленный компанией.

«Вазовские модели, Renault Logan, модели Datsun топчутся в одном и том же ценовом сегменте. И пока не будет предпринята попытка четкого разведения этих брендов, появление новых моделей не позволит показать серьезные экономические результаты», — пояснил он ФБА «Экономика сегодня».

В среду главный дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин анонсировал демонстрацию нового концепта концерна на Московском автосалоне. Он не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что речь идет о серийной модели.