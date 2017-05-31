Кадыров объявил день открытых дверей для финского журналиста, «мучающегося вопросами» о геях

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Грозный, 31 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность принять финского журналиста, поинтересовавшегося положением геев в республике у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

На брифинге спикера МИД финский корреспондент спросил, как ситуация с обеспечением прав геев в Чечне может отразиться на отношениях России и Евросоюза. Захарова посоветовала представителю СМИ съездить в Чечню, а также попросила Кадырова помочь устроить этот визит.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что европейское общество больше интересуется «сказками» про Чечню, чем войной на Востоке, глобальным потеплением и решением собственных проблемам. По его словам, именно Захарова подсказала финскому журналисту, который «мучается вопросами» о представителях нетрадиционной ориентации, съездить в республику и найти ответы на свои вопросы, хотя должен был это сделать его главный редактор.