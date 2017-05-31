В «Нафтогазе» заявили, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии «Газпрома»

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Киев, 31 мая. «Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати», которое содержится в его контракте с «Газпромом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«Подтверждаем, что условие «бери или плати» отменено», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Главной претензией «Газпрома» к «Нафтогазу» стали штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay). В свою очередь «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» изменения цены, возмещения переплат с учетом изменившихся цен на газ и транзитных ставок, а также отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.