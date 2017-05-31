«Газпром» рассказал, сколько Белоруссия будет платить за газ в 2017 году
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Москва, 31 мая. В 2017 году белорусская сторона будет платить 132 доллара за тысячу кубических метров газа. Об этом журналистам сообщили официальные представители российской транснациональной корпорации «Газпром».
«Не знаю, откуда у вас такая информация, но похоже на истину. Такой же порядок где-то и в этом году», — цитирует слова топ-менеджера компании РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские власти арестовали пакет акций компании «Газтранзит», который принадлежат российской корпорации «Газпром».
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