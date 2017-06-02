Троица-2017: когда отмечается, история, запреты, приметы и гадания, поиски клада в Духов день

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Христиане всех конфессий готовятся отметить один из важнейших и праздников — День святой Троицы, который также называется Пятидесятница. Сразу за Троицей наступает еще один христианский праздник — Духов день (День святого духа).

Когда празднуют Троицу в 2017 году

День святой Троицы отмечается в воскресенье, на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник называется Пятидесятницей. В этом году все конфессии отметили Пасху одновременно, поэтому и Троицу христиане тоже будут встречать все вместе — 4 июня. В православии Троица относится к двунадесятым (то есть двенадцати важнейшим) праздникам.

Смысл праздника Троица

Троица — это христианская «версия» Ветхозаветной Пятидесятницы, иудейского праздника Шавуот, который отмечается в честь дарования евреям Торы на горе Синай после исхода из Египта.

Согласно евангельским источникам, на 50-й день после Воскресения Иисуса, когда иудеи отмечали Шавуот, апостолы вместе с Богоматерью собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где в свое время прошла Тайная вечеря. Именно там на апостолов и деву Марию и снизошел святой дух, после чего все они стали говорить на разных языках, которых раньше не знали. После этого апостолы отправились в разные страны, чтобы нести туда слово Христово, а христианство перестало быть только иудейским учением, постепенно превратившись во всемирную религию.

Троица-2017: традиции, обряды и приметы

Троица — праздник очень древний, он связан со славянскими традициями и обрядами проводов весны и встречи лета. Поэтому на Троицу на Руси было принято устраивать гуляния и совершать обряды, связанные с древнеславянской мифологией. Среди таких обрядов — все, что связано с русалками и другой нечистью, а также традиции завивания березы и другие народные обрядовые игры, о которых можно подробно прочитать в материале ФАН.

Троицкая суббота

Канун Троицы называется Троицкая родительская суббота, в 2017 году она приходится на 3 июня. В этот день принято молиться за усопших родственников, посещать кладбища и устраивать поминальную трапезу, а также одаривать нищих. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как празднуют Троицу

На Троицу принято украшать жилища и храмы зеленью и цветами, а также березовыми ветками или деревцами, поскольку на Руси береза — главный символ этого праздника.

В канун Троицы нужно убрать дом и сходить на кладбище, чтобы помянуть усопших. Утром на Троицу было принято ходить в храм, чтобы освятить березовые ветки и букеты зелени. Троицкую зелень хранили в течение всего года, она считалась оберегом, защищающим жилище от злых сил и от грозы.

Также в канун Троицы и в сам праздник было принято устраивать совместные трапезы, на которых традиционными блюдами были блины и яичница как символы солнца и жизни. После трапезы молодежь устраивала гуляния, также в эти дни у девушек было принято гадать на будущего жениха.

Гадания на Троицу

Хотя церковь не одобряет гадания, эта традиция сохранилась до наших дней. На Троицу гадали, начиная с четверга и до воскресенья.

Самое распространенное гадание было связано с плетением и пусканием по воде венков, но годились и другие распространенные гадания — с кольцами, цепочками, святочные, и т.д.

Загадывая на суженого, девушки плели венки из зелени, цветов или березовых веток и шли к реке. Там они наклоняли голову и сбрасывали венок в воду. По движению венка и загадывали на будущее и на суженого.

Если венок плывет хорошо и спокойно, у его хозяйки все в этом году будет хорошо.

Если венок плывет под водой или утонул, девушке следовало опасаться болезней, смертей близких или других неприятностей.

Если венок расплелся, это сулило расставание с любимым.

Венок быстро уплыл — значит, жених будет из дальней сторонки.

Ну а если венок застрял у берега, до следующей Троицы сватов можно было не ждать.

Запреты и приметы на Троицу

На Троицу считалось дурной приметой играть свадьбы, но для сватовства, «сговоров» это было самое подходящее время. Считалось, что семью, сговоренную на Троицу, ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

На Троицу не принято было работать в поле, во дворе и огороде, также женщинам возбранялось шить и стряпать. Также на Троицу не купались, поскольку это считалось русалочьим временем, а с нечистью старались быть поосторожнее.

Считалось, что если на Троицу идет дождь — значит, лето будет теплым, а год — урожайным, в том числе на грибы и ягоды.

Духов день

Следующий день после Троицы называется Духов день, и посвящен он святому духу. В этот день на Руси старались не работать, и сохранялись все запреты, действующие на Троицу. Считалось, что в Духов день земля-матушка справляет именины, поэтому трогать ее было нельзя, но зато можно искать клады. Люди верили, что земля одарит нежданным богатством тех, кто ей понравится.