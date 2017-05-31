Штормовое предупреждение объявлено в 22 российских регионах

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Москва, 31 мая. На территории 22 российских регионов в Центральном и Приволжском ФО с 31 мая по 1 июня прогнозируются ливни и грозы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.

По данным ведомства, погода испортится в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае, республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан. В этих регионах синоптики прогнозируют обильные дожди (местами град) и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.

Уточняется, что спасательные подразделения приведены в режим повышенной готовности.

Добавим, МЧС уже предупредило жителей Москвы о дождях, грозах и сильных порывах ветра в последний день весны. Ранее на столицу обрушился ураган, в результате которого погибли и пострадали люди.