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Сбербанк предложил создать мировой центр для анализа киберугроз

Сбербанк предложил создать мировой центр для анализа киберугроз

18:57  31 Мая 2017
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Сбербанк предложил создать мировой центр для анализа киберугроз

Москва, 31 мая. Атака вируса-вымогателя WannaCry продемонстрировала необходимость создания мирового центра анализа киберугроз. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правления «Сбербанка России» Станислав Кузнецов.

«Если прошло глобальное распространение, то в мире должен появиться один пункт, куда стекается вся информация об угрозе реализованных рисков. Если этого не будет, то угрозу остановить будет уже невозможно», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что ущерб от действий вируса-вымогателя WannaCry оценивается в один миллиард долларов. 

#сбербанк
Алексей Громов
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