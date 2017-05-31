Сбербанк предложил создать мировой центр для анализа киберугроз

Москва, 31 мая. Атака вируса-вымогателя WannaCry продемонстрировала необходимость создания мирового центра анализа киберугроз. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правления «Сбербанка России» Станислав Кузнецов.

«Если прошло глобальное распространение, то в мире должен появиться один пункт, куда стекается вся информация об угрозе реализованных рисков. Если этого не будет, то угрозу остановить будет уже невозможно», — подчеркнул он.