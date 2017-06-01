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Новости Сирии
ИГ будет защищать Маскану в Алеппо при помощи смертников

ИГ будет защищать Маскану в Алеппо при помощи смертников

10:18  1 Июня 2017
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ИГ будет защищать Маскану в Алеппо при помощи смертников

Маскана, 1 июня. Правительственные войска окружили последний оплот «Исламского государства»* к востоку от Алеппо с трех сторон.

Военные источники сообщают, что бригаде «Силы Тигра», которая возглавляет штурм Масканы, удалось окружить цитадель «Халифата» сразу с трех направлений. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) «обложены» с севера, запада и востока.

ИГ будет защищать Маскану в Алеппо при помощи смертников

Террористам открыт единственный путь для отступления по трассе Маскана-Табка-Ракка. Предварительные разведывательные данные показывают, что игиловцы уже могли покинуть Маскану, оставив в городе только отряды смертников и «Ингимаси» для того, чтобы задержать «Тигров» и замедлить продвижение правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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