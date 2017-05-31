Против Тегерана и Дамаска: зачем США выстраивают союз с Саудовской Аравией против Сирии

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Важной вехой в отношениях США со своими партнерами на Ближнем Востоке и, в частности, с Саудовской Аравией стало посещение Дональдом Трампом арабо-американских саммитов, недавно прошедших в Эр-Рияде. Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о причинах и целях этих отношений.

«Саудиты — давний и надежный партнер Америки на Ближнем Востоке. У этих двух стран — очень серьезные экономические отношения и многомиллиардное военно-техническое сотрудничество. Например, недавно была заключена сделка на поставку вооружения и боевой техники в Саудовскую Аравию общей стоимостью 110 миллиардов долларов. Конечно, во время недавней встречи Владимира Путина с принцем и министром обороны Саудовской Аравии Мухааммада ибн Салмана, не исключалось также и военно-техническое сотрудничество с Россией. Но пока остается вопросом, как оно будет вплетено в уже имеющийся список боевой техники и вооружения, которые поставляются из Соединенных Штатов. К тому же, несмотря на то, что в начале этого года товарооборот России вырос на 130% (что однако не идет ни в какое сравнение с США) Мухааммад ибн Салман, не стесняясь, заявил позицию Саудовской Аравии, согласно которой приоритетными были и остаются экономические отношения именно с Америкой».

Собеседник отмечает, что такая предпочтительность именно отношений с США заключается в разности позиций России и Саудовской Аравии по Сирии. Во-первых, саудиты настаивают на уходе Башара Асада с поста лидера страны. Во-вторых, поддерживают умеренную оппозицию. В-третьих, входят в коалицию по борьбе с ИГИЛ*, которую возглавляют США.

«То есть, казалось бы, у России с Саудовской Аравией нет никаких точек соприкосновения. Но Мухааммад ибн Салман высказал все же мысль о том, что есть механизмы, которые способны снизить напряжение по этим вопросам».

Собеседник акцентировал на том, что Башара Асада хотят убрать как саудиты, так и Соединенные Штаты Америки. Хотя Трамп во время предвыборных дебатов и высказывал некоторое сомнение в целесообразности действий по устранению Асада с политической арены, сейчас американское правительство вернулось к курсу прошлых лет, уверен эксперт. Схожи интересы США и Саудовской Аравии и в отношении Ирана:

«Иран успешно взаимодействует с Россией, и в первую очередь, в отношении зон деэскалации. Владимир Путин недавно заявил, что эти зоны не должны стать некими зонами раздела территории Сирии, а зонами, которые позволят перевести ситуацию из вооруженного противостояния в политический процесс урегулирования. Гарантом этих зон стали Турция, Иран и Россия. США же активно продвигают идею изоляции Ирана. И, конечно, они заинтересованы найти в лице Саудовской Аравии довольно надежного партнера в решении этой непростой задачи. Иран — давний политический, идеологический и военный противник саудитов».

Являясь крупным игрок на Ближнем Востоке, именно Иран может стать той силой, которая будет стабилизировать ситуацию в регионе — к примеру, поддерживая проправительственные добровольческие формирования шиитов в районе границы Сирии и Ирака.. И чтобы эту силу купировать, США в лице уже не одной администрации стараются создать условия, позволяющие устроить серьезную изоляцию Ирана:

«И Барак Обама этим занимался, и теперь Трамп, хотя и пытаясь ранее высказать некие прорывные в этом вопросе идеи. По всей видимости, нового президента Америки просто загоняют в колею той политики, которая была накатана в предыдущие годы, в том числе, и в отношении к Ирану. А отношение следующее: изоляция, стремление контролировать разработки мирного атома, наложение санкций».

Именно для того, чтобы укреплять свои позиции в зоне Персидского Залива, на Ближнем Востоке, США активно стали взаимодействовать с Саудовской Аравией по Сирии, видя в саудитах нового ближайшего союзника.

«Не случайно, что Трамп прилетел сначала именно в Израиль и Саудовскую Аравию, а уже потом проследовал в Европу для того, чтобы провести ознакомительный саммит НАТО и заседание G7» — обратил внимание Андрей Кошкин.

* Организация запрещена на территории РФ.