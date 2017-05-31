ЛНР: украинские солдаты бегут из рядов ВСУ под давлением националистов

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Луганск, 31 мая. В зоне вооруженного конфликта в Донбассе продолжаются случаи нарушения воинской дисциплины и дезертирства в рядах вооруженных сил Украины.

По данным официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, очередной факт дезертирства был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Украинский военнослужащий был вынужден покинуть расположение части из-за «давления со стороны националистов», при этом дезертир прихватил с собой автомат и боеприпасы.

Кроме того, по данным разведки ЛНР, 30 мая трое украинских военнослужащих получили ранения в результате разрыва боеприпаса в стволе миномета «Молот».