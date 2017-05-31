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Вашингтон, 31 мая. Употребление кукурузы способствует выведению алкоголя из организма, заявили ученые.

Ученые нашли легкий способ вывести алкоголь из организма. По их словам, для этого достаточно съесть всего один початок кукурузы. Однако они уточнили, что алкогольное опьянение не должно быть критическим. Кроме того, кукуруза способствует выведению из организма и других вредных веществ.

Как пояснили специалисты, в этом продукте содержится большое количество полезных веществ, в частности крахмал, цинк, железо, витамин В9 и другие полезные элементы.

Ранее ученые выяснили, какой напиток является самым полезным для здоровья человека. Оказалось, что это обычный чай.