Мужчина с винтовкой выкрикивал угрозы в отеле Трампа

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Вашингтон, 31 мая. Правоохранительные органы США задержали мужчину, который разгуливал с оружием по отелю Дональда Трампа Trump International Hotel в Вашингтоне и выкрикивал угрозы. При себе у задержанного была винтовка, пистолет и патроны.

Нарушителем спокойствия оказался житель Пенсильвании Брайан Моулс, который ранее уже задерживался за незаконное хранение оружия. Кому именно предназначались угрозы и в чем они выражались, полиция уточнять не стала.

Ранее сообщалось о задержании вооруженного мужчины в аэропорту Орландо. В результате инцидента никто не пострадал.