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САА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео

САА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео

19:20  31 Мая 2017
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САА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео

Сирия, 31 мая. Сирийская армия продолжает разрушать опорные пункты ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) в окрестностях города Дейр эз-Зор. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

САА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео

Активные обмены ударами в районе городского кладбища идут давно. Обе стороны вырыли на этой территории траншеи, а боевики ИГ* создали в этом районе укрепленные линии обороны. Именно по ним сейчас бьют правительственные войска, которые время по времени поддерживает сирийская авиация. Разные источники сообщают об 11 уничтоженных боевиках. 

На видео, присланном в редакцию источником ФАН, показаны сирийские силы, которые прицельно бьют по укреплениям террористов, расположенных на нескольких холмах. С них открывается отличный обзор территории кладбища.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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