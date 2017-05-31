Памятник Пушкину откроют в Копенгагене в День русского языка

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Копенгаген, 31 мая. Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину откроют в Дании, сообщает Россотрудничество. Открытие монумента, приуроченное к празднованию Дня русского языка, состоится 6 июня в Королевской библиотеке Копенгагена.

«В рамках празднования 6 июня, в День русского языка в Дании при участии представительства Россотрудничества в Копенгагене откроют памятник Александру Сергеевичу Пушкину», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что в церемонии открытия памятника примут участие министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.