АвтоВАЗ раскрыл новые опции Lada Kalina и Lada Granta

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Тольятти, 31 мая. АвтоВАЗ обновил перечень опций одних из наиболее популярных моделей Lada — Kalina и Granta, чтобы повысить комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Так, в модификации у Lada Granta появится управление климат-контроля, и восьмиклапанный двигатель мощностью 87 л.с., который сделает машину на 16 тыс. рублей дешевле, чем модификацию с 16-клапанным мотором. В комплектации Comfort у автомобиля появится подогрев наружных зеркал.

У Lada Kalina в комплектации Navi появится система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а в версии Standard — кнопка, открывающая багажник прямо из салона. В комплектацию Comfort помимо обогрева наружных зеркал войдет опция задержки выключения фар на парковке.