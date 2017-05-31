Главные новости 31 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 31 мая.

Российские ученые заявили, что ими был обнаружен на Луне город, в котором проживают инопланетяне. Российские ученые нашли на Луне город инопланетян.

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа получил запрос о предоставлении данных о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США. Уроженец Москвы стал фигурантом в деле о «вмешательстве РФ» в выборы США.

В деле о якобы вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в Соединенных Штатах может появиться новый фигурант: специальный комитет по разведке палаты представителей Конгресса США вызвал на допрос бывшего советника американского президента Дональда Трампа. В США появился новый фигурант в деле о «вмешательстве РФ в выборы»: что это значит?

Российский газовый холдинг «Газпром» получил от Минюста Украины постановление об аресте акций «Газтранзита». «Газпром» получил постановление об аресте акций «Газтранзита» на Украине.

У меня иногда возникает ощущение, что над территорией Украины реально распыляют психотропные вещества. Потому как иначе трудно находить объяснения не только политическим процессам и военным эксцессам, продолжающимся там, но и историческому брожению тамошних умов. Киев, кстати, тоже наш: Дмитрий Лекух об истерике Порошенко из-за Анны Русской.

На популярном интернет-ресурсе появилось объявление о продаже «Волги» ГАЗ-21 1965 года выпуска за 700 тысяч рублей. Раритетная «Волга» выставлена на продажу за 700 тыс. рублей.

«АвтоВАЗ» готовит к презентации абсолютно новый концепт на Московском международном автосалоне. Об этом сообщил шеф-дизайнер концерна Стив Маттин. Концерн «АвтоВАЗ» презентует абсолютно новую модель в рамках ММАС-2018.

Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что Земля буквально «кишит» представителями иноземных цивилизаций. Партнер НАСА рассказал о присутствии на Земле инопланетян.

Современные технологии не смогут спасти Землю от столкновения с астероидом. Ученые признали, что спасти Землю от атаки астероидов невозможно.

Разведка Донецкой народной республики срывает кровавые планы «Правого сектора»* (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). ОБСЕ «под прицелом» украинских средств массовой информации. Обстрел свиноферм. Новороссия сегодня: ДНР срывает планы «Правого сектора», ОБСЕ «под прицелом», геноцид свиней.

* Организация запрещена на территории РФ.