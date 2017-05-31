Боевики ИГИЛ использовали 1,5 тонны взрывчатки для взрыва в Кабуле

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Кабул, 31 мая. Исламские радикалы использовали около 1,5 тонны взрывчатки для взрыва в столице Афганистана. Об этом в среду сообщили афганские СМИ.

Согласно предварительным данным, в результате теракта были уничтожены 50 машин. Кроме того, были повреждены дома в радиусе одного километра от места трагедии.

Напомним, ранее стало известно о том, что организованный боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, деятельность данной группировки запрещена в Российской Федерации) взрыв в Кабуле унес жизни 90 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.