«Газпром» ответил на арест акций на Украине обещанием разобраться в международном суде

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Москва, 31 мая. Российская энергетическая компания «Газпром» прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях, однако шансы взыскания штрафа незначительны, заявил замначальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

Сегодня «Газпром» получил от украинского Минюста постановление об исполнительном производстве на сумму в 394,6 млрд рублей и наложении ареста на акции «Газтранзита» в рамках антимонопольного дела, известно, что 40% акций компании принадлежит российской компании. «Газпром» исчерпал практически все возможности по обжалованию этого решения внутри Украины и теперь, действительно, формально проводится процедура принудительного взыскания суммы этого штрафа, огромного по масштабам», — прокомментировал ситуацию представитель компании.

Он добавил, что у отечественного энергетика нет имущества на Украине, которое сопоставимо с размером штрафа, а общая стоимость акций «Газтранзита» значительно меньше. Кузнец назвал перспективу взыскания штрафа вне Украины незначительной. При этом спикер добавил, что «Газпром» готовится оспаривать штраф в международных инстанциях.