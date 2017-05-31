Синоптики рассказали, когда летняя погода вернется в Москву

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Москва, 31 мая. Долгожданная летняя погода вновь вернется в Москву только на следующей неделе после ухода циклона, который принес дожди и штормовой ветер. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, нынешний циклон уйдет в воскресенье, после чего воздух в столице прогреется до 12–17 градусов. В понедельник прогнозируется 18–23 градуса тепла, а во вторник — 20–25 градусов.

«Завтра днем немного изменится характер погоды – будут уже просветы в облачном покрове, дождь будет небольшим, но сохранится западный ветер, местами возможны его порывы до 15–20 метров в секунду, температура днем — 6–18 градусов», – добавила собеседница РИА Новости.

Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей, что последний день весны может сопровождаться дождями, грозами и сильными порывами ветра. Не исключены падения деревьев и шатких конструкций, а также повреждения линии электропередач.