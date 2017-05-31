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Новости Сирии
Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки

Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки

18:12  31 Мая 2017
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Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки

Табка, 31 мая. Курдские формирования окружили населенный пункт Аль-Тадия в провинции Ракка.

Наступательная операция «Сирийских демократических сил» позволила курдским ополченцам освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) деревни Даль и Хунайди. Военные источники сообщают, что это позволило курдам окружить крупный населенный пункт Аль-Тадия.

Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки

Поселение находится к востоку от ранее освобожденной Табки и до сих пор контролируется террористами «Халифата». В ближайшее время «Сирийские демократические силы» начнут штурм населенного пункта.

Ранее сообщалось, что США поставили курдам очередную партию оружия для ведения операции в провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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