Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки

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Табка, 31 мая. Курдские формирования окружили населенный пункт Аль-Тадия в провинции Ракка.

Наступательная операция «Сирийских демократических сил» позволила курдским ополченцам освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) деревни Даль и Хунайди. Военные источники сообщают, что это позволило курдам окружить крупный населенный пункт Аль-Тадия.

Поселение находится к востоку от ранее освобожденной Табки и до сих пор контролируется террористами «Халифата». В ближайшее время «Сирийские демократические силы» начнут штурм населенного пункта.

Ранее сообщалось, что США поставили курдам очередную партию оружия для ведения операции в провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.