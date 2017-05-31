Ракка: курды окружили ИГИЛ в поселке на востоке Табки
Табка, 31 мая. Курдские формирования окружили населенный пункт Аль-Тадия в провинции Ракка.
Наступательная операция «Сирийских демократических сил» позволила курдским ополченцам освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) деревни Даль и Хунайди. Военные источники сообщают, что это позволило курдам окружить крупный населенный пункт Аль-Тадия.
Поселение находится к востоку от ранее освобожденной Табки и до сих пор контролируется террористами «Халифата». В ближайшее время «Сирийские демократические силы» начнут штурм населенного пункта.
Ранее сообщалось, что США поставили курдам очередную партию оружия для ведения операции в провинции Ракка.
* Организация запрещена на территории РФ.