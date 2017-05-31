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Петербургские онкологи борются за жизнь студента из Краснодара

Петербургские онкологи борются за жизнь студента из Краснодара

18:25  31 Мая 2017
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Петербургские онкологи борются за жизнь студента из Краснодара

В НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова борются за жизнь 17-летнего парня из Краснодара. Несколько месяцев назад Александру поставили диагноз — медуллобластома. Это злокачественная и очень агрессивная опухоль головного мозга. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Саша живет и учится в Краснодаре. Мечтает стать нефтяником, он — студент техникума, изучает ремонт и эксплуатацию нефтегазового оборудования. Вернее изучал до января 2017 года, пока в его жизнь не вторглась болезнь. Борьба с очень агрессивной и злокачественной опухолью никак не входила в планы 17-летнего парня.

«Сначала у Саши начала неметь левая рука. Мы обратились к терапевту, который срочно направил его на консультацию к нейрохирургу. После компьютерной томографии выяснилось, что у сына опухоль головного мозга. Болезнь прогрессировала быстро. Очень скоро у Саши стала неметь нога, а затем парализовало всю левую сторону, включая лицо. Начались проблемы со зрением — в глазах все двоилось. Кружилась голова. Поскольку в Краснодаре таких операций на головном мозге не делают, нас срочно направили в Москву, в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, и 14 марта Сашу прооперировали. Операция была серьезная, с трепанацией черепа», — рассказала корреспонденту ФАН Нина Александровна, мать Саши.

После удаления опухоли Нине Александровне сказали, то сыну через месяц необходимо пройти курс лучевой терапии. Такое лечение проводится бесплатно по федеральным квотам. И тут возникла проблема.

«Оказалось, чтобы пройти лучевую терапию в Москве, нужно было ждать пять месяцев. В столичных клиниках большая очередь. А в нашем случае медлить было нельзя. И тогда мы обратились в НИИ онкологии Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. И нас сразу приняли. Поскольку Саше еще нет 18 лет, он проходит лечение в детском отделении», — пояснила Нина Александровна.

Александр на сеансе лучевой терапии

По словам руководителя детского отделения НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Светланы Кулевой, у Саши обратимый паралич. После курса лечения парез левой стороны тела и лица должен пройти.

«Удивительно, при локализации опухоли в стволе головного мозга в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко смогли убрать ее целиком. Это большой успех. После обследования по поводу высокого внутричерепного давления у наших нейрохирургов Саша проходит курс лучевой терапии. Из 30 назначенных ему сеансов половина уже позади. Результаты очень хорошие. Передвигается Саша пока еще в инвалидном кресле, но уже пытается вставать. Со временем парез тела и лица должен пройти. После лучевой терапии мы переведем его на поддерживающую химиотерапию. Саше понадобится восемь циклов. Лечение оплачивается из федерального бюджета по квоте», — пояснила Светлана Кулева.

Она также отметила, что медуллобластома в таком возрасте, как у Саши, встречается крайне редко. Но учитывая то, что она радикально прооперирована, врачи надеются на полное излечение парня. После химиотерапии молодого человека направят в один из реабилитационных центров Москвы или Петербурга.

«Мы очень надеемся на полное выздоровление. Саша хорошо переносит лучевую терапию. Чувствует себя нормально, аппетит хороший. В НИИ онкологии очень хорошие условия. Нам обещают, что в течение года все функции восстановятся, в том числе зрение. Мы надеемся только на успех», — сказала на прощание Нина Александровна.

Александр верит, что победит болезнь и вернется в Краснодар

Отметим, что на долю медуллобластомы приходится 7–8% от общего числа известных в неврологии новообразований и 30% всех опухолей в педиатрии. Медуллобластома стоит на втором месте по частоте среди опухолей мозга у детей. Распространенность данного вида новообразований – 1,5–2 случая на сто тысяч.

#кулева
Марина Кузина
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