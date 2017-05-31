Министр информационной политики Украины подал в отставку

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Киев, 31 мая. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. Об этом сообщил госсекретарь министерства Артем Биденко.

«Министр разговаривал с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов нет», — пояснил Биденко.

Он также добавил, что в настоящее время Юрий Стець находится на лечении в больнице. Стоит отметить, что Юрий Стець был назначен министром информационной политики Украины 2 декабря 2014 года. 8 декабря 2015 года он подал заявление об отставке, однако в скором времени отозвал заявление.