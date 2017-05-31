Киеву виднее: в Раде уверены, что Россия «до одури» боится наступления ВСУ в Донбассе

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Киев, 31 мая. Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что ВСУ могут за считанные дни прорвать оборону народных республик Донбасса, выйти к границе с Россией и тем самым якобы «до одури» напугать Москву.

«Они (власти РФ. — Прим. ФАН) до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ», — заявил украинский парламентарий в интервью изданию «Апостроф».

По мнению Тымчука, киевским силовикам понадобятся 5-6 дней на прорыв в Донбассе, этот срок может и сократиться при «оптимистичном сценарии». Однако Киеву связывают руки минские договоренности, он стал заложником «нормандских переговоров», утверждает депутат.

«Любые попытки провести силовую операцию вызовут крайне негативную реакцию, в первую очередь у Германии и Франции», — отметил он.

Добавим, ранее Минобороны ДНР призвало украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.