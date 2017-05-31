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Экономика
Microsoft намерена вернуться на рынок смартфонов с новинкой

Microsoft намерена вернуться на рынок смартфонов с новинкой

17:44  31 Мая 2017
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Microsoft намерена вернуться на рынок смартфонов с новинкой

Вашингтон, 31 мая. Американская корпорация Microsoft планирует вернуться на рынок смартфонов. В настоящее время компания работает над новой линейкой умных телефонов на базе Windows 10 Mobile.

По словам экспертов,  Microsoft намерена переосмыслить опыт, полученный во время  производства смартфонов совместно с Nokia. Кроме того, вероятнее всего, новая модель будет иметь полностью переделанный интерфейс.

В то же время аналитики отрицают возможность использования Windows 10, которую сейчас активно продвигает Microsoft, в качестве операционной системы для смартфонов.

Геннадий Плющев
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