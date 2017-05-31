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Новости Сирии
Дамаск: САА пытается освободить от боевиков город Хауш аль-Давахра

Дамаск: САА пытается освободить от боевиков город Хауш аль-Давахра

17:50  31 Мая 2017
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Дамаск: САА пытается освободить от боевиков город Хауш аль-Давахра

Дамаск, 31 мая. Правительственные войска ведут бои с террористами за контроль в районе Восточная Гута.

Военные источники отмечают, что Сирийской арабской армии пока не удалось достичь серьезного успеха при штурме населенного пункта Хауш аль-Давахра. Военная операция началась еще вчера, но пока оборону джихадистов прорвать не удается.

В районе оазиса Восточная Гута сконцентрировано несколько крупных анклавов исламистов, которые ведут постоянные междоусобные стычки, а также атакуют правительственные силы. Командование ВС САР обратилось к террористам с предложением покинуть район и эвакуироваться в провинцию Идлиб.

Алексей Громов
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