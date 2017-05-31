Путин и Моди подпишут ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов

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Москва, 31 мая. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди готовится неподписная Санкт-Петербургская декларация Российской Федерации и Республики Индии, сообщили в пресс-службе президента России.

Декларация будет включать в себя общую картину, а также перспективы сотрудничества России и Индии по основным областям и направлениям взаимодействия.

«Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних межведомственных и коммерческих документов в том числе в сферах ядерной энергетики, транспорта, торговли, науки и культуры», — отметили в пресс-службе президента России.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Индии обсудят взаимодействие стран в ООН, БРИКС и ШОС.