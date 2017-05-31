Сирия сегодня: ВКС РФ и САА атакуют ИГ в Хаме, Лавров ждет курдов в Женеве

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Сирия, 31 мая. САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции ИГ* под Саламией. В Красном Кресте рассказали о масштабах гуманитарной катастрофы в Сирии. Лавров призвал включить курдов в межсирийские переговоры. Захарова надеется, что «зарубежное турне» поможет Трампу понять, что он хочет получить в САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ВКС РФ и САА выдвинулись в сторону Саламии

Сегодня ночью Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ и отрядов проправительственного ополчения начала масштабное наступление в провинции Хама, сообщает новостное агентство Al-Masdar. Цель операции — изгнать боевиков ИГ (организация, запрещенная в России) из сельской местности на востоке провинции и разблокировать город Саламия (Salamiyah), взятый террористами в осаду.

Наступление идет сразу по двум направлениям. Первостепенная задача, стоящая сейчас перед сирийскими военными — сокрушить оплот террористов в поселке Акирбат (Aqirbat). После того как правительственные силы закрепятся в данном населенном пункте, они планируют использовать его как плацдарм для атаки на саму Саламию. По сообщению источника Al-Masdar на местах, армия уже освободила несколько хуторов и небольших деревень, включая селение Аль-Баргофия (al-Barghouthiyah).

В течение последнего месяца «Исламское государство»* предприняло серию атак против правительственных сил, закрепившихся в Саламии. Сообщается о десятках погибших среди мирных жителей и бойцов, обороняющих город.

Гуманитарная катастрофа

То, что Сирия находится в гуманитарном кризисе, ни для кого не секрет. До сих пор, впрочем, различные эксперты расходятся во мнениях, оценивая масштабы катастрофы. Сегодня свою позицию по данному вопросу озвучил глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Магне Барт. По его подсчетам, потребность Сирии в гуманитарной помощи на сегодняшний день так велика, что превышает возможности всех работающих в стране международных организаций вместе взятых.

По словам Барта, МККК прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания сирийских граждан. Миссия Красного Креста в Сирийской Арабской Республике (САР) — самая массированная операция, которую организация проводит на нынешний момент. «В этом году объем помощи возрос по сравнению с прошлым годом, и МККК старается создать ситуацию, которая обеспечит прямой доступ к пострадавшим», — поясняет он.

По словам Барта, половина населения Сирии уже обратилась в беженцев или внутренне перемещенных лиц. Более того, работники Красного Креста фиксируют в стране «огромный недостаток уважения к международному гуманитарному праву со стороны всех участников конфликта».

«В Сирии вооруженный конфликт идет уже семь лет. Это настоящая катастрофа, и нет никаких признаков того, что ситуация улучшается, так что потребность в гуманитарной помощи просто огромная», — подводит итог гуманитарный работник.

Лавров заступился за курдов

Глава российской дипломатии Сергей Лавров считает, что участникам войны с международным терроризмом в Сирии недостает согласованности в действиях. «Сложившаяся ситуация показывает недостатки нынешней ситуации с координацией и действиями всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии», — заявил министр.

То, что это действительно так, показывает хотя бы шестой раунд межсирийских переговоров, завершившийся 19 мая в Женеве. Курды до сих пор не включены в перечень групп, которые приглашаются на женевские переговоры по линии спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, потому что «некоторые из участников переговоров препятствуют этому». Лавров считает подобный подход неправильным, так как курды являются «объективной силой на земле, являются частью сирийского государства».

«И бороться с террористами, и обсуждать конституционное устройство Сирии без курдов просто невозможно», — резюмирует министр иностранных дел.

Зарубежное турне Трампа

МИД РФ также выражает свою обеспокоенность в связи с ударами сил Международной коалиции, действующей под эгидой США, по сирийской территории. В авианалетах гибнут мирные жители — с каждым днем список напрасных смертей становится длиннее и длиннее.

Так, официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что в результате авиаудара коалиции по Аль-Маядину 25 мая погибло 35 мирных жителей. В результате атаки по южным предместьям Ракки 27 мая — было убито 20 гражданских лиц.

«Осуждаем эти непродуманные акции», — заявила Захарова. Подобные действия, продолжает она, «не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом», а лишь только играют на руку экстремистам. Они сеют хаос и разрушение, ухудшают и без того непростую ситуацию в Сирии.

Сейчас у российского МИД нет иного выбора, кроме как предположить, что американцы не имеют продуманной военной стратегии в сирийском вопросе. Впрочем, Захарова выражает надежду, что вскоре ситуация может измениться. Возможно, делу поможет «зарубежное турне» президента США Дональда Трампа и его встречи с лидерами натовских и ближневосточных государств.

«Мы исходим из того, что даже несмотря на ожесточеннейшую внутриполитическую борьбу в США, все-таки ситуация в регионе и обстановка в Европе вынудят Вашингтон сформировать конкретное отношение хотя бы к сирийскому урегулированию», — подводит итог Мария Захарова.

* Организация запрещена на территории РФ.