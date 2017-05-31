Сирия: САА использует против ИГ РСЗО «Ураган»

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Дамаск, 31 мая. Правительственные войска применяют против «Исламского государства»* одну из мощнейших в мире систем залпового огня «Ураган».

Арабский информационный портал «Спутник» сообщил, что Сирийская арабская армия успешно применяет против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) реактивные системы залпового огня «Ураган», которые по мощности являются вторыми в мире после «Смерчей». Сирия получила от СССР 36 РСЗО «Ураган» в 80-х годах прошлого века.

Также сирийские военные активно применяли против террористов танки Т-72 во время боев за пригород Дамаска Аль-Кабун. Отмечается, что в данный момент наиболее проблемные кварталы столицы Сирии Аль-Кабун и Барзех освобождены от джихадистов. Боевики и члены их семей эвакуированы в провинцию Идлиб.

* Организация запрещена на территории РФ.